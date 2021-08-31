Косметика на честь серіалу "Статеве виховання": NYX вразили яскравою б'юті-лінійкою

Бренд NYX Professional Makeup представили вже 2 колаборацію з Netflix. Спочатку лінійку косметики присвятили серіалу "Моторошні пригоди Сабріни", а тепер шоу "Статеве виховання". Кожен б'юті-продукт із нової колекції натхненний окремим головним персонажем.

Лінійка від б'юті-бренда NYX вразила своєю барвистістю. Адже у серіалі "Статеве виховання" головні герої неодноразово використовували у своєму макіяжі яскраві кольори. Представники NYX Professional Makeup хотіли створити косметику, яка зможе повністю передати атмосферу комедійно-драматичного шоу.

Вам буде цікаво: Диктують модні бренди: 5 головних трендів осені 2021 в макіяжі

NYX представили косметику, натхненну серіалом "Статеве виховання"

Кожен із елементів декоративної косметики присвячений окремому персонажу зі "Статевого виховання". Отіс надихнув на створення місту Always On Top, який допомагає фіксувати макіяж, Мейв – гель для брів з щіточкою Bush Tamer, а Олу асоціюють із праймером із легкою текстурою. На честь Еймі бренд створив блиск для губ, а для Еріка – яскраву палетку, до якої ввійшли 6 відтінків тіней. Також у колекції представлені 6 олівців для очей, які нагадують шкільні фломастери.



Косметика NYX / Фото з інстаграму бренда

"Ми дійсно глибоко занурилися в кожного з персонажів, тому що всі вони настільки унікальні та особливі по-своєму, і все ж вони настільки відносні", – розповів глобальний директор NYX Янн Джоффредо. Зокрема. Янн зазначив, що бренд прагне розширювати підтримку ЛГБТК-спільнот і прихильність до різноманітних представництв та інклюзивності.

Придбати косметичну продукцію можна на офіційному сайті NYX. Ціни на засоби для макіяжу коливаються від 5 до 25 доларів. Лінійка з'явилася у продажу 28 серпня, саме до прем'єри 3 сезону шоу "Статеве виховання", яка відбудеться 17 вересня.

Про що серіал "Статеве виховання"

Сюжет розвивається в англійському містечку Мурдейл. Оповідь ведеться від імені головного героя Остіна, який є непомітним і трохи дивним хлопцем. Натомість його мама впевнена у собі відома сексологиня. Все починається із ніяковості та сором'язливості Остіна перед дівчатами. Однак він починає проводити сеанси сексуальної терапії для учнів своєї школи, знаходить друзів і потрапляє у різноманітні пригоди. "Статеве виховання" водночас піднімає багато важливих тем для 21 століття: булінг, гомофобію, конфлікт поколінь та іншу. Жанр серіалу: романтична комедія.