В осінньому макіяжі цього року варто використовувати сміливі й інколи екстравагантні б'юті-трюки. Спробуйте інтерпретувати тренди у мейк-апі так, щоб вони підходили вашому стилю.

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Головні тренди в осінньому макіяжі 2021

Більше кольорів

Сірі осінні будні можна прикрасити яскравими кольорами в макіяжі. Візажисти провідних модних брендів радять наважитися на сміливі та екстравагантні акценти у мейк-апі. Проте ви також можете зупинитися на тонкій кольоровій стрілці. Більш сміливим красуням варто за допомогою тіней та косметичних продуктів різної текстури створити цікавий незвичний макіяж. Покладайтеся на свою фантазію.



Ефектні кольори в макіяжі / Фото з інстаграму @helenevasnier

Рожевий замість чорного

Яскравий колір залишається на піку популярності вже декілька сезонів. Восени не бійтеся використовувати у своєму макіяжі різні відтінки рожевого: від ледь помітних ніжних до соковитої фуксії. На показі Versace моделі продемонстрували графічний макіяж із товстими рожевими стрілками, який може надихнути й вас повторити щось схоже. Перевагою рожевого кольору в мейк-апі є те, що він додає будь-якому образу ефектності та свіжості. Нагадаємо, що такий б'юті-образ не повинен більше мати яскравих акцентів, але варто подбати про ідеальність тону шкіри.



Тренд на рожевий / Фото з інстаграму Versace

"Невидимий" макіяж

Макіяж "без макіяжу" залишається актуальним в осінньому сезоні. Він продовжує завойовувати серця усіх красунь своєю простотою у виконанні та жіночним виглядом. Аби створити такий мейк-ап, потрібно подбати про м'який контур губ, ненав’язливий контуринг, рівний сяйливий тон шкіри. Натуральний макіяж вдало підкреслює красу обличчя та приховує дрібні недоліки, підходить на кожен день та ще довго залишатиметься трендовим.



Природний мейк-ап / Фото з інстаграму @helenevasnier

Акцент на губи

Не тільки макіяж очей буде в моді восени. Належної уваги заслуговують і губи. Візажисти бренда Ami радять робити сміливий акцент на губах. Червона помада слугуватиме чудовим вибором, адже цей тренд залишається з нами вже багато десятиліть. Спокусливий колір на губах красиво гармоніюватиме як зі строгим брючним костюмом, так і з ніжною сукнею. Вибирайте правильну текстуру помади. Важливо, щоб продукт не втрачав свого першочергового вигляду, не "скочувався" і не розтікався. Потурбуйтеся, аби макіяж губ мав ідеальні лінії та стійке покриття.



Червона помада на губах / Фото з інстаграму Ami

Стрілки

Щосезону цей вічний тренд частково видозмінюється. Осінь 2021 тішить можливістю експериментувати зі стрілками. Спробуйте малювати їх по лінії росту нижніх вій, як у Dior, використовуйте кольорові підводки, глітери і навіть стрази. В осінньому макіяжі є місце для креативних експериментів.



Оригінальні стрілки / Фото з інстаграму Dior