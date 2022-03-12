Косметика на крові: бренд Oriflame залишається у Росії

Шведська косметична компанія Oriflame вирішила не бридувати ринком Росії, яка нахабно і цинічно вбиває українських громадян. Керівники марки заявили, що продовжать продавати свій продукт у країні окупантів і терористів.

У знак протесту проти війни в Україні, всесвітньо відомі марки масово почали покидати російський ринок. До числа таких увійшли: косметичний гігант Estee Lauder, люксовий французький бренд Hermès, ритейлери Asos, Farfetch, Mytheresa, 124 бутики Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel. Проте хтось з брендів менш принциповий і гадає, що гроші не пахнуть.

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Про зухвале рішення залишитись в Росії заявив генеральний директор Oriflame Магнус Бреннстрьом. Хоч чоловік й описує напад Росії на Україну, як "жахливу катастрофу", але припиняти продаж засобів Oriflame росіянам не наважується.



Oriflame не піде з російського ринку / Фото РИА

Керівництво марки зазначило, що таке рішення прийняли з метою підтримки консультантів, єдиним джерелом доходу яких, на думку компанії, є продаж косметики Oriflame.