Косметика на крови: бренд Oriflame остается в России

Косметическая компания Oriflame решила не брезговать рынком России, которая нагло и цинично убивает украинских граждан. Руководители марки заявили, что продолжат продавать свои продукты в стране оккупантов и террористов.

В знак протеста против войны в Украине всемирно известные марки массово начали покидать российский рынок. В число таких вошли: косметический гигант Estee Lauder, люксовый французский бренд Hermès , ритейлеры Asos, Farfetch, Mytheresa, 124 бутика Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel. Однако кто-то из брендов менее принципиален и думает, что деньги не пахнут.

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О дерзком решении остаться в России заявил генеральный директор Oriflame Магнус Бренстрем. Хотя мужчина и описывает нападение России на Украину как "ужасную катастрофу", но прекращать продажу средств Oriflame россиянам не решается.



Oriflame не уйдет с российского рынка / Фото РИА

Руководство марки отметило, что такое решение было принято с целью поддержки консультантов, единственным источником дохода которых, по мнению компании, является продажа косметики Oriflame.