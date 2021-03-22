Красиві та вічно актуальні: 5 зачісок, які ніколи не вийдуть з моди

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Джерело:

Cosmopolitan

Красива та модна зачіска вдало доповнює будь-який ваш образ, робить його доглянутим та довершеним. Натомість неохайна укладка, яка була в тренді у минулому столітті, абсолютно не додає впевненості у своєму зовнішньому вигляді. Тому вам знадобиться декілька варіантів зачісок, які ніколи не вийдуть з моди і підійдуть на усі випадки життя.

Зачіска відіграє одну з провідних ролей у кожному образі. Аби завжди виглядати доречно, незалежно від ситуації, потрібно доглядати за волоссям належним чином, а також створювати модну укладку, виходячи з дому. Для цього ви можете скористатися 1 із 5 варіантів, наведених нижче.

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5 укладок, які ніколи не вийдуть з моди

Акуратно зачесаний, гладенький пучок від Розі Гантінгтон-Вайтлі для особливої нагоди

Щоб доповнити кежуал-образ: стильний, недбалий і низький хвіст, як у Вікторії Бекхем

Спокусливо і жіночно: легкі голлівудські локони – ідеальна укладка від Крісі Тейген

Універсальна укладка на усі випадки життя: сяючі та гладенькі пасма, як у Дженніфер Еністон

Додає ефектності та візуальної скульптурності обличчю – високий гладенький хвіст на прикладі Белли Хадід