Хвіст із волосся – універсальна та завжди актуальна зачіска. Перевага хвоста у тому, що його можна нескінченно вдосконалювати, експериментувати зі стилем, висотою, додавати модні елементи плетіння та трендові аксесуари. Тому шукайте 12 красивих ідей для носіння хвоста – у нашому матеріалі.