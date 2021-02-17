Креативний макіяж очей: ідеї для натхнення від б’юті-блогерки

Б’юті-блогерка Xio обирає творчий підхід до створення макіяжу очей. Креативними результатами вона ділиться на своїй інстаграм-сторінці. Її б’юті-ідеями можна надихнутися та спробувати повторити схожий мейк-ап самостійно, аби потім зробити красиве фото чи вразити друзів на тематичній вечірці.

Істаграм-блогерка і тіктокерка Xio створює яскравий макіяж, який перетворює на справжній фейс-арт. Здебільшого їй подобається малювати різноманітні зображення та поєднувати відтінки на повіках. За допомогою декоративної косметики Xio експериментує зі стрілками та технікою тай-дай.

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Також б’юті-блогерка зображає на обличчі хмари, морські хвилі, планети, квіти, мови племен, різдвяні гірлянди і не тільки. У тіктоці Xio ділиться короткими відеоуроками для тих, хто прагне навчатися робити макіяж у схожому стилі. А на інстаграм-сторінці візажистки можна знайти чимало ідей для натхнення.

Ідеї для креативного макіяжу очей

Романтики багато не буває

Неонова блискавка

Оригінальний smokey eyes

Яскраві хмари на повіках

Ніжний і стильний макіяж

Зимова казка

У стилі butterfly

Пастельна райдуга

Макіяж очей із тваринним принтом

Мейк-ап у казкових мотивах