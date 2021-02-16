Форму брів можна корегувати без татуажу чи нарощення. Корисні трюки у макіяжі допоможуть хоч щодня мати інший б’юті-образ завдяки зміні форми брів.

Якщо у вас виникає потреба скорегувати форму брів, то це можна зробити без хірургічного втручання, татуажу чи процедури нарощення волосин. Для цього вам знадобиться лише декілька б’юті-лайфхаків.

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Як змінити форму брів за допомогою макіяжу

Брови-арки

Така форма брів найбільше личитиме власницям круглого обличчя, бо візуально збільшуватиме очі та "підтягуватиме" важкі верхні повіки. Щоб надати бровам такого вигляду, вам знадобиться спеціальний олівець, хайлайтер та гель-фіксатор.

Почніть із заповнення олівцем проміжків між волосинами. Проте важливо не наносити продукт надто товстим шаром. Наступним кроком є розчісування брів гелем, напрямляючи волосини лише вгору.

Опісля нанесіть хайлайтер на центр шкіри одразу під бровами. Таким чином погляд здаватиметься більш відкритим, а вигин брови буде виразнішим.

Недбалі брови

Стиль брів був популярним у 2017 році, але експерти в індустрії краси прогнозують йому гучне повернення у 2021. Адже за допомогою такого вигляду брів можна додати обличчю свіжості та візуально його омолодити.

Щоб повторити б’юті-лайфхак, візьміть олівець для брів, гель фіксатор та спеціальну щіточку. Вертикальними рухами знизу вгору починайте промальовувати брови олівцем. Отриманий результат зафіксуйте гелем. Тепер за допомогою спеціальної щіточки розчешіть волосини, легко скуйовджуючи їх.

Широкі брови

Широка форма брів візуально зменшуватиме велике чоло, додаватиме бровам симетричності, а вилицям чіткості. Аби зробити брови ширшими, скористайтеся спеціальними тінями чи олівцем, щіточкою і гелем.

Перший крок – це замальовування брів. Важливо під час цього трішки виходити за контур зверху, наносячи горизонтальні штрихи. Тепер за допомогою щіточки ретельно розтушуйте нанесений продукт, аби контур брів не був чітким, та розчешіть волосини, трішки направляючи їх вгору.