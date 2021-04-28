Лаки лиходійки: Sally Hansen представили лінійку продукції для нігтів до виходу фільму "Круелла"

Відомий бренд косметичних засобів для нігтів Sally Hansen випустив лімітовану лінійку лаків Miracle Gel на честь виходу комедії "Круелла". Ці 13 відтінків натхненні образом популярної лиходійки.

Бренд продукції для нігтів Sally Hansen вже не вперше строює тематичні лаки. Раніше компанія представляла лімітовану лінійку дитячих лаків для нігтів для манікюру на Гелловін. Цього разу символом лінійки став не менш захопливий і містичний образ найбільш легендарної бунтарки та наймоднішої злодійки Disney Круелли де Вілль.

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Sally Hansen представили колекцію лаків до виходу фільму "Круелла"

З нагоди виходу фільму "Круелла" від Disney з Еммою Стоун у головній ролі Sally Hansen вирішили створити цікаву лінійку лаків для нігтів. До колекції ввійшли 13 відтінків: від класичних білого та чорного до яскравого глітеру.

Ми раді співпраці над колекцією про найвідомішу модну лиходійку Disney. Ця лімітована лінійка обігрує різні тенденції й орієнтована на сильних жінок, які виражають свою ідентичність через манікюр,

– розповіла про реліз Селія Томбалакіян, віцепрезидентка з глобального маркетингу Sally Hansen.

В українському прокаті фільм "Круелла" з'явиться 28 травня.

Що відомо про фільм "Круелла"