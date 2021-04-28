Ідея усвідомленості та натуральності є найбільш обговорюваною в б'юті-індустрії. Тому про специфіку екологічного тренду слід розповісти детальніше.

Ідея усвідомленості та натуральності є найбільш обговорюваною в б'юті-індустрії. Тому про специфіку екологічного тренду слід розповісти детальніше.

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Що таке slow beauty і як з'явився цей напрям

Рух "slow" – це історія не лише про догляд. Ще давно у ХХ столітті, Коли Карло Петрина і група активістів виступили з протестом slow food проти відкриття першого в Римі ресторану швидкого харчування. Вони мали на меті таким чином зберегти культурні та гастрономічні традиції Італії. Активісти були переконані, що ритм життя повинен бути повільним.

В нас час ідея "повільного" життя набирає обертів, тому почала відображатися у таких аспектах, як повільне і точне виховання, навчання, мода та навіть краса. Про slow beauty вперше почала говорити Шел Пінк у своїй книзі "Slow Beauty. Повсякденні ритуали та рецепти для усвідомленої краси".

У книзі дівчина детально описала вплив на зовнішність доглядових б'юті-процедур. Вона заявила, що засоби, які дають швидкий і приголомшливий ефект, не здатні утримувати початковий ефект довго. Наприклад, ламінування вій, нарощення волосся, ін'єкції краси потрібно систематично повторювати. Схожі процедури можуть негативно відобразитися на загальному зовнішньому вигляді: погіршення стану волосся, шкіри і так далі.

У чому основний принцип slow beauty

"Повільна краса" передбачає звернення уваги людей на використання косметики. Суть концепції базується на бережливому ставленні до тварин і навколишнього середовища. Прихильники slow beauty наголошують, що потрібно на косметичних засобах шукати маркування Cruelty Free американської організації PETA, яке вказує на те, що продукти не тестували на тваринах, і екомаркування "Петля Мебіуса" – знак вторинного перероблення.

Звісно, косметика з повністю натуральних або органічних складників зазвичай має високу ціну. Проте дослідження Nielson довело, що споживачі готові віддавати суму більшу звиклого, щоб не нашкодити своєму зовнішньому вигляді. Приєднатися до екоініціативи "повільна краса", що стала трендом ХХI століття можна після відмови від б'юті-процедур і косметики, які передбачають миттєвий ефект омолодження, зволоження та схоже.