Лаванда, глем-рок та інші: модні відтінки фіолетового для весняного манікюру

Фіолетові відтінки у манікюрі весни 2021 будуть не лише красивими, але й модними. Зазвичай жінки асоціюють фіолетове покриття нігтів з кислотними кольорами лаку для дівчаток. Проте оглядачка краси Ерін Джанс довела, що це не так.

Ерін Джанс розповіла, що фіолетовий колір завжди здавався їй одним з найбільш недооцінених серед відтінку лаків для нігтів. Вона додає: "Хоча спочатку пурпурний може викликати в уяві психоделічні, схожі на образ Барбі, флюїди для нігтів для учениць молодших класів, існує багато різних відтінків, оздоблень і напрямків, які ви можете використовувати".

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Цікавим є те, що пурпурний отримують у результаті поєднання синього і червоного кольорів. У 1908 році його обрали кольором Міжнародного жіночого дня та наділили символікою справедливості та гідності. Тому створити манікюр у фіолетових відтінках може стати чудовою ідеєю для доповнення весняного образу.

Модні відтінки фіолетового для манікюру навесні 2021

Темно-пурпурний

Глянцевий баклажан

Сіро-фіолетовий

Мерехтливий фіолетовий

Голографічний

Пастельний бузковий

Тон між рожевим і фіолетовим

Лавандово-сірий