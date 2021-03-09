У королівських сім’ях жінки зазвичай роблять манікюр лише у світлих відтінках. Зокрема, Меган Маркл та Кейт Міддлтон. Наприклад, коли герцогиня Сассекська з’явилася на публіці з манікюром у кольорі гнилої вишні, це спровокувало звинувачення у її бік через порушення королівського статуту. Проте існує інша справжня причина, чому герцогині, принцеси та королеви носять світле покриття на нігтях.

У королівському статуті немає жодних правил стосовно манікюру монархинь. Проте більшість з них однаково дотримуються неписаного закону і фарбують нігті нейтральними відтінками.

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Чому Меган Маркл і Кейт Міддлтон фарбують нігті світлим лаком

За словами королівського кореспондента Аміда Скобі, так званого "манікюрного протоколу" не існує. Проте Меган Майкл і Кейт Міддлтон однаково віддають перевагу нюдовому або прозорому покриттю нігтів. "Вони просто хочуть мати доречний вигляд у будь-якій країні, ситуації та обстановці", – пояснює королівський експерт.



Темний манікюр Меган Маркл / Фото Getty Images

Аміда Скобі вважає таке рішення логічним. Адже бежевий, молочний і напівпрозорий рожевий роблять руки більш доглянутими, підходять до будь-якого тону шкіри і не привертають уваги оточуючих, яка повинна бути зосередженою на головному образі. Також такий манікюр є сучасною класикою, яка ніколи не втрачає актуальності.

Варто зазначити, що існує й інша гіпотеза стосовно світлого королівського манікюру: сама королева Єлизавета вже декілька десятиліть покриває свої нігті ніжно-рожевим відтінком Ballet Slippers від Essie, тому й схожі відтінки для нейл-дизайну стали доброю традицією серед монархинь. Проте інколи вони пробують інші відтінки лаків. Для прикладу: Кейт Міддлтон декілька разів помічали з класичним червоним педикюром, а Меган Маркл неодноразово експериментувала з темнішими кольорами лаків для нігтів.



Манікюр Меган Маркл / Фото Getty Images



Королівський манікюр / Фото Getty Images

Одного разу під час візиту в Індію герцогиню Кембриджську дорікнули у відсутності педикюру, але вона не приховує того, що періодично відмовляється від кольорового покриття нігтів на ногах. Натомість Меган Маркл обожнює педикюр. У ЗМІ повідомляли, що Меган інколи навіть бере на процедуру свого чоловіка Гаррі, аби він допоміг їй визначитися з новим відтінком.