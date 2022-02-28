Леді Гага показала розкішний б'юті-образ і підтримала Україну на премії SAG Awards 2022

Війна Росії з Україною триває, а світові знаменитості продовжують висловлювати підтримку нашій країні. На премії SAG Awards 2022 відома співачка Леді Гага з бездоганним макіяжем та елегантною зачіскою розповіла, що молиться за Україну.

Леді Гага підтримала Україну, яка сьогодні бореться проти Росії, яка напала на неї. Після церемонії вручення нагород SAG Awards 2022 Гага опублікувала селфі в розкішному образі та написала пост, в якому виразила свою позицію щодо війни Росії з Україною.

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Леді Гага підтримала Україну на премії SAG Awards 2022

Знаменита красуня, співачка й акторка Леді Гага опублікувала новий допис на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 51 мільйон підписників. Зірка показала свою блискучу сукню, прикраси, модний макіяж з акцентом на очі зі широкими чорними стрілками і білими тінями, а також стильну зачіску з ефектом вологого волосся. Б’юті-образ трендсеттерка демонструвала на церемонії вручення нагород SAG Awards 2022.

Леді Гага вразила не лише своєю красою, але й щемливими словами підтримки України. Співачка зазначила, що вона молиться за Україну і за те, щоб наші серця не були розбитими.

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Леді Гага у красивому б'юті-образі підтримала Україну / Фото з інстаграму співачки

Повний текст публікації Леді Гаги:

Моє справжнє бажання сьогодні полягає в тому, щоб протягом 2 годин я та мої колеги-актори на SAG Awards викликали б у публіки усмішку. Для мене велика честь бути там, це привілей бути артистом. Існує багато причин, через які світ НЕ ДАЄ нам усміхатися. Я молюся сьогодні за Україну і посилаю усмішки всім вашим серцям, я молюся, щоб скоро вони стали цілими.

Її пост також опублікував офіційний обліковий запис SAG Awards.



Пост Леді Гаги репостять / Фото з інстаграму @tntdrama

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