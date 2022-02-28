Леди Гага показала роскошный бьюти-образ и поддержала Украину на премии SAG Awards 2022

Война России с Украиной продолжается, а мировые знаменитости продолжают поддерживать нашу страну. На премии SAG Awards 2022 известная певица Леди Гага с безупречным макияжем и элегантной прической рассказала, что молится за Украину.

Леди Гага поддержала Украину, которая сегодня борется против напавшей на нее России. После церемонии вручения наград SAG Awards 2022 Гага опубликовала селфи в роскошном образе и написала пост, в котором выразила свою позицию по отношению к войне России с Украиной.

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Леди Гага поддержала Украину на премии SAG Awards 2022

Знаменитая красавица, певица и актриса Леди Гага опубликовала новое сообщение на своей инстаграм-странице, где у нее более 51 миллиона подписчиков. Звезда показала свое блестящее платье, украшения, модный макияж с акцентом на глаза с широкими черными стрелками и белыми тенями, а также стильную прическу с эффектом влажных волос. Бьюти-образ трендсеттер демонстрировала на церемонии вручения наград SAG Awards 2022.

Леди Гага поразила не только своей красотой, но и щемящими словами поддержки Украины. Певица отметила, что она молится за Украину и за то, чтобы наши сердца не были разбиты.

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Леди Гага в красивом бьюте-образе поддержала Украину / Фото с инстаграмма певицы

Полный текст публикации Леди Гаги:

Мое настоящее желание сегодня состоит в том, чтобы в течение 2 часов я и мои коллеги-актеры на SAG Awards вызвали бы у публики улыбку. Для меня большая честь быть там, это привилегия быть артистом. Существует много причин, по которым мир не дает нам улыбаться. Я молюсь сегодня о Украине и посылаю улыбки всем вашим сердцам, я молюсь, чтобы скоро они стали целыми.

Ее пост также опубликовала официальная учетная запись SAG Awards.



Пост Леди Гаги репостят / Фото с инстаграмма @tntdrama

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