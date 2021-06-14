Вже тривалий час дизайн на нігтях слугує не лише прикрасою рук, але й дозволяє таким чином самовиражатися. Влітку варто звернути увагу на більш легкий та натуральний манікюр.

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Один із різновидів ніжного френчу ідеально підійде. Проте не слід зовсім відмовлятися від експериментів. Адже навіть базовий французький манікюр можна красиво доповнити яскравими барвами, внести кілька нових ідей, які освіжать вигляд нігтів.

Влітку 2021 найбільш трендовим буде тонкий французький манікюр, який активно вдосконалюють акцентними кольорами та милими деталями. Також популярністю користуються різнокольорові нейл-дизайни і варіанти з градієнтом, геометричні форми, асиметрія, подвійні або контурні французькі стилі, принти на френчі та перевернуті форми.

Ідеї манікюру на літо 2021: френч у кольорах і з візерунками

Різнокольоровий французький манікюр

Френч, виконаний технікою тай-дай

Тваринні принти

Оригінальні форми

Французький манікюр з цікавим артом