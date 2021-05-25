Літній манікюр на короткі нігті: 10 модних ідей

25 травня 2021 , 16:54
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Джерело:

24 канал

Якщо ви прихильниця лаконічності і краси, а також віддаєте перевагу коротким нігтям, то вам у нагоді стануть модні ідеї для манікюру. Необов'язково мати довгі нігті, щоб зробити нейл-дизайн з яскравими абстракціями і використовувати барвисте покриття.

Літній манікюр на коротких нігтях повинен виконувати 2 найголовніші функції – вдало доповнювати ваш образ і піднімати вам настрій. У нашій добірці ви знайдете саме такі варіанти.

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Автор: Лідія Цюпера