Літній манікюр на короткі нігті: 10 модних ідей

16:54

Якщо ви прихильниця лаконічності і краси, а також віддаєте перевагу коротким нігтям, то вам у нагоді стануть модні ідеї для манікюру. Необов'язково мати довгі нігті, щоб зробити нейл-дизайн з яскравими абстракціями і використовувати барвисте покриття.