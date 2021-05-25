Літній манікюр на короткі нігті: 10 модних ідей

Якщо ви прихильниця лаконічності і краси, а також віддаєте перевагу коротким нігтям, то вам у нагоді стануть модні ідеї для манікюру. Необов'язково мати довгі нігті, щоб зробити нейл-дизайн з яскравими абстракціями і використовувати барвисте покриття.
Літній манікюр на коротких нігтях повинен виконувати 2 найголовніші функції – вдало доповнювати ваш образ і піднімати вам настрій. У нашій добірці ви знайдете саме такі варіанти.
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Ідеї манікюру на короткі нігті для літа 2021
Яскрава палітра зі золотими акцентами
Модний френч у незвичному стилі
Головний літній нейл-тренд 2021 – прозоре покриття
Пастельний манікюр у стилі 90-х
Ніжний нейл-дизайн на короткі нігті
У всіх відтінках неба
Нейл-арт для тих, хто любить бути в центрі уваги
Модно і зі смаком
"Рожева Леді": красивий манікюр для літа 2021
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