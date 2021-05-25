Летний маникюр на короткие ногти: 10 модных идей

Если вы поклонница лаконичности и красоты, а также отдаете предпочтение коротким ногтям, то вам пригодятся модные идеи для маникюра. Необязательно иметь длинные ногти, чтобы сделать нейл-дизайн с яркими абстракциями и использовать красочное покрытие.
Летний маникюр на коротких ногтях должен выполнять 2 самые главные функции – удачно дополнять ваш образ и поднимать вам настроение. В нашей подборке вы найдете именно такие варианты.
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Идеи маникюра на короткие ногти для лета 2021
Яркая палитра с золотыми акцентами
Модный френч в необычном стиле
Главный летний нейл-тренд 2021 – прозрачное покрытие
Пастельный маникюр в стиле 90-х
Нежный нейл-дизайн на короткие ногти
Во всех оттенках неба
Нейл-арт для тех, кто любит быть в центре внимания
Модно и со вкусом
"Розовая Леди": красивый маникюр для лета 2021
Интересно и запутанно: оригинальная идея для нейл-дизайна