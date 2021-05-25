Летний маникюр на короткие ногти: 10 модных идей

16:54

Если вы поклонница лаконичности и красоты, а также отдаете предпочтение коротким ногтям, то вам пригодятся модные идеи для маникюра. Необязательно иметь длинные ногти, чтобы сделать нейл-дизайн с яркими абстракциями и использовать красочное покрытие.