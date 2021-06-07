Літній манікюр на короткі нігті: трендові ідеї

14:58

Літо 2021 дивує новими трендами у манікюрі. Наприклад, тепер неочікувано модно поєднувати неонові відтінки з пастельними тонами, складний арт знову стає популярним, а емоджі та квіти – просто мастхев літнього манікюру. Протягом 3 спекотних місяців варто спробувати хоча б 1 з трендових ідей для нейл-дизайну від зіркових майстрів.