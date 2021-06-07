Летний маникюр на короткие ногти: трендовые идеи

14:58

Лето 2021 удивляет новыми трендами в маникюре. Например, теперь неожиданно модно сочетать неоновые оттенки с пастельными тонами, сложный арт снова становится популярным, а эмодзи и цветы – просто мастхэв летнего маникюра. В течение 3 жарких месяцев стоит попробовать хотя бы 1 из трендовых идей для нейл-дизайна от звездных мастеров.