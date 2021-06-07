Летний маникюр на короткие ногти: трендовые идеи

7 июня 2021 , 14:58
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Источник:

24 канал

Лето 2021 удивляет новыми трендами в маникюре. Например, теперь неожиданно модно сочетать неоновые оттенки с пастельными тонами, сложный арт снова становится популярным, а эмодзи и цветы – просто мастхэв летнего маникюра. В течение 3 жарких месяцев стоит попробовать хотя бы 1 из трендовых идей для нейл-дизайна от звездных мастеров.

Короткие ногти – это не причина отказываться от трендового маникюра. Если вам нравится лаконичная короткая длина, то на такой ногтевой пластине можно также изобразить яркие абстракции, цветы, эффект морских волн и другие модные акценты. В этом сезоне обратите внимание на яркие цвета лаков для покрытия.

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Трендовые идеи для летнего маникюра на короткие ногти

Розовое наслаждение

Омбре всегда в тренде

Цветы летом должны быть повсюду

Необычный френч

Неоновые акценты

Разноцветная красота

Интересные принты

Сочные летние фрукты

Трендовые точечки

Радужный маникюр

 

Автор: Лідія Цюпера