Б'юті-бренд Makeup Revolution створює косметику, яка поєднує в собі якість, оригінальність та цінову доступність. Цього разу компанія неочікувано вразила новою лінійкою засобів для створення макіяжу у стилі красунь Bratz.

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Косметика Makeup Revolution присвячена лялькам Bratz

Ляльки Bratz були особливими завдяки своїй зовнішності, дуже ефектній для того часу, яскравому макіяжу і трендовим образам. У 2021 Bratz святкують 20 років від створення культових ляльок нульових. З цієї нагоди Makeup Revolution представив колаборацію із Bratz у вигляді великого розмаїття декоративної косметики і та інструментів для мейк-апу. За допомогою цих продуктів можна буде повторити різні варіанти лялькового макіяжу.

До колекції увійшли 5 палеток для макіяжу очей. 4 з них присвячені головним героїням Bratz: Хлої, Джейд, Саші і Ясмін. Спільна 5 палетка включає 27 відтінків: від фісташкового до ніжно-блакитного з матовою або сяйливою текстурою та з емблемою Bratz. Тіні назвали іменами ляльок, а також предметами, які з ними асоціюють: журнал, шопінг, мода й уявне місто Stylesville. Палетка фіолетового кольору має велике дзеркало та прикрашена зображенням Bratz на обкладинці.

Загалом у б'юті-лінійці є 23 продукти для створення мейк-апу: палетки, косметичка, пензлики для макіяжу, кольорові підводки, туш, помади, а також бальзам і блиск для губ. Ціна на засоби варіюється від 6 до 20 фунтів.