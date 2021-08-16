На зміни іміджу Мадонну надихали приклади Мерилін Монро і Бріджит Бардо, Ави Гарднер і Марлен Дітріх. А б'юті-образи самої зіркової іменинниці слугують взірцем для жінок із різних куточків світу. Не дивлячись на те, що кар’єрний шлях Мадонни був скандальним, вона сміливо виражала власну позицію і відстоювала свої інтереси, про макіяжі та зачіски співачка також не забувала дбати.

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Мадонні – 63: еволюція б’юті-образів співачки



Мадонна робить макіяж біля дзеркала у 1979, коли лише переїхала в Нью-Йорк, аби відвідувати школу танців / Фото Vogue



Мадонна вражає б'юті-образом на зйомках кліпу Lucky Star у 1983, коли на піку популярності був панк і гранж / Фото Vogue



Макіяж і вбрання Мадонни на церемонії MTV Video Music Awards у 1984, які пам'ятають до сьогодні / Фото Vogue



1984, Мадонна позує з яскравим макіяжем і волоссям у Нью-Йорку напередодні виходу фільму "Відчайдушно шукаю Сьюзен", у якому вона зіграла головну роль / Фото Vogue



1990, Легендарне виконання Vogue на церемонії MTV Awards – Мадонна приміряє образ Марії-Антуанетти / Фото Vogue



1994: тривають зйомки фільму "Евіта", де Мадонна грає головну роль Еви Перон, а також знімається у кліпі Take a Bow / Фото Vogue



Мадонна вражає полуничним "блондом" і бохо-шиком у 1998, позуючи за лаштунками BBC TV studios, щоб підтримати альбом Ray of Light в Лондоні / Фото Vogue



Співачка здивувала шанувальників прямим волоссям і макіяжем гейші на 41-й церемонії Греммі у Лос-Анджелесі в 1999 / Фото Vogue



Мадонна у містичному образі: на руках мехенді, на обличчі екзотичний макіяж – MTV Video Music Awards 1998 / Фото Vogue



2004 рік, Мадонна щаслива у шлюбі з Гаєм Річчі, представляє власну ілюстровану книгу "Пригоди Абді" та демонструє б'юті-образ у стилі "англійської троянди" / Фото Vogue



Красуня у стилі ретро на прем'єрі документального фільму про Мадонну "Я хочу відкрити вам свої таємниці" у 2005 / Фото Vogue



Прем'єра кліпу "Revolver" в Торонто в 2005, на якій Мадонна з'явилася зі сніжно-білою шкірою і золотими локонами / Фото Vogue



Сексуальна і зухвала жінка-легенда на концерті в підтримку 10 студійного альбому "Confessions on a Dance Floor", 2006 / Фото Vogue



Мейк-ап і зачіска справжньої леді на прем'єрі фільму "Артур і мініпути", 2006 / Фото Vogue



На церемонії "Греммі" у 2006 співачка демонструє приголомшливий зовнішній вигляд / Фото Vogue



На стадіоні Уемблі Мадонна у 2008 показує, що в 50 можна мати біцепси, прес, ідеальну задню поверхню стегна / Фото Vogue



Мадонна надихнулася образом Бріджит Бардо на MTV Video Music Awards у 2009 / Фото Vogue



Співачка на 43-й церемонії Grammy у 2011, номінована одразу в 3 категоріях / Фото Vogue



2012, в образі Марлен Дітріх в Нью-Йорку, на прем'єрі турне Madonna The MDNA Tour / Фото Vogue



Виконавиці 53, вона в образі "дівчини Елвіса" / Фото Vogue



Співачка презентує новий аромат Truth Or Dare у 2012 / Фото Vogue



Вперше Мадонну запідозрили у косметологічному втручанні, 2012 / Фото Vogue



2015, Мадонна-матадор на врученні Греммі / Фото Vogue



2016, Мадонна демонструє модне фарбування в техніці шатуш, збираючи гроші на допомогу постраждалим на Гаваях / Фото Vogue



2017, Бунтарський чорний лак і полум'яний погляд на Жіночому марші в Вашингтоні



Королева музики у стилі поп на Балу Інституту костюма / Фото Vogue

Gucci total look і манікюр: Мадонна на фестивалі в Лондоні у 2018 / Фото Vogue