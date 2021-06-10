Влітку варто наважуватися на трендові б’юті-експерименти. Можна почати саме із нестандартного макіяжу очей. У цьому сезоні таким є білий лайнер на повіках.

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Ідеї для макіяжу з білою підводкою

Нещодавно найгарячішим трендом були кольорові стрілки. Тепер також модно використовувати білий лайнер для макіяжу очей. Як стильно можна повторити б’юті-тренд літа 2021, білосніжні стрілки, вже показали Лілі Роуз-Депп, Софі Тернер, Белла Хадід, Ріанна, Марго Роббі, Люпіта Ніонго та інші знаменитості.

Згодом цікавий спосіб, як можна красиво зробити білі стрілки, продемонструвала Джіджі Хадід. Вона обрала оригінальний мейк-ап. Тому замість класичних стрілок біля лінії росту вій майстер макіяжу намалював їх зверху над повіками Джіджі. Світлиною моделі поділився зірковий американський візажист Патрік Та, серед клієнток якого часто є сестри Хадід. Він доповнив нюдовий макіяж ефектними білими стрілками.

Мейк-ап з оригінальними білими стрілками особливо красиво доповнюватиме весільний образ або інше вбрання у такому стилі. Якщо незабаром на вас чекає особливий захід, то підкресліть погляд за допомогою б’юті-тренду. Можна експериментувати із ділянкою повіки для нанесення стрілки, а також фантазувати і пробувати графічні візерунки і цікаві малюнки. Нанесення білої підводки в макіяжі буде особливо доречним і модним цього літа.