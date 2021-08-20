Макіяж на День Незалежності України: 15 варіантів, які ефектно доповнять ваш образ

День Незалежності України – це важливе свято для нашої держави. Якщо ви плануєте відвідати концерт з цієї нагоди, піти гуляти чи просто хочете запостити символічне селфі у соцмережі, макіяж стане чудовим акцентом будь-якого образу. Можна зробити мейк-ап не лише у класичних синьо-жовтих відтінках, але й поекспериментувати з іншими модними б'юті-трюками.

Жовто-блакитна гама, вишиванка, віночок із маків та інші символи можуть надихнути на створення патріотичного макіяжу з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України. Тому не варто втрачати можливості продемонструвати свої навички в оригінальному мейк-апі або, навпаки, наважитися на б'юті-експеримент.

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Така знаменна подія заохочує хоч раз на рік перевтілитися в образ "справжньої україночки". Святковий макіяж можна виконати у комбінації відтінків жовтого і синього, повторивши трендову техніку димчастого smoky eyes. Також вдалим варіантом будуть просто кольорові стрілки, які варто спробувати як у класичному стилі, так і підвести лайнером нижні повіки. Завдяки показу Dior б'юті-трюк став справді вірусним.

Якщо ви обираєте смокі-айс, то наносіть світлі кольори тіней ближче до лінії росту вій, темні – виводьте у бік нерухомої повіки, а, віддаючи перевагу "котячому оку", потрібно базовий відтінок нанести на верхню повіку і ретельно розтушувати, лише потім переходити до малювання стрілки.

Тим, кому не до вподоби класичні варіанти макіяжу, сміливо можуть наносити на губи помаду в тематичних відтінках або малювати вії кольоровою тушшю. Такий б'юті-образ не лише приверне увагу, але й матиме неймовірно модний вигляд.

Макіяж на День Незалежності України 2021: ідеї



Макіяж у синіх відтінках, який можна доповнити пасмами відповідного кольору / Фото з інстаграму Патріка Та



Оригінальні стрілки у тренді / Фото з інстаграму Патріка Та



Патріотичні стрілки до Дня Незалежності / Фото з інстаграму Маріо



Ефектні смокі-айс / Фото з інстаграму Маріо



Ніжна ідея для прихильниць мінімалізму / Фото з інстаграму Маріо



Вечірній макіяж на святкування / Фото з інстаграму @ortalelimeleh1



Червоні губи, які доповнять образ із вишиванкою / Фото з інстаграму @ortalelimeleh1



Яскраві акценти для сміливих красунь / Фото з інстаграму Ханга Ванго



Неймовірно стильне рішення у макіяжі губ / Фото з інстаграму @makeupbyaugustina



Як підвести очі на День Незалежності / Фото з інстаграму Сари Танно



Приклад патріотичного модного макіяжу / Фото з інстаграму @ms.studio.samborska



Якщо вам до вподоби нестандартний мейк-ап / Фото з інстаграму Ніккі



Ідея з кольоровою тушшю на віях / Фото з інстаграму Ніккі



Красивий макіяж, який зможе повторити кожна жінка / Фото з інстаграму Лінди Галберг



Стрази цікаво доповнюють б'юті-образ / Фото з інстаграму Лоли