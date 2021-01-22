Smoky eyes чи смокі-айс – макіяж очей із димчатим ефектом. Його вважають одним із найбільш сексуальних, адже за допомогою такої техніки макіяжу очей можна додати погляду виразності та особливого шарму. Оскільки попереду ще чимало свят: Китайський Новий рік, День святого Валентина та інші, то варто дізнатися більше про таємниці створення smoky eyes.

Аби зробити смокі-айс, як професіонал, вам знадобиться трішки часу та декілька необхідних косметичних продуктів і б’юті-інструментів. Національна візажистка Armani beauty Анастасія Кирилова поділилася з Elle своїми знаннями.

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Як зробити смокі-айс

Перш ніж розповісти про створення макіяжу у стилі smoky eyes, візажистка Armani beauty згадує, що димчатий мейк-ап очей з’явився в 20-х роках минулого століття. Представники індустрії краси вважають, що сучасну інтерпретацію вечірнього смокі-айс створила креативна директорка по макіяжу Armani beauty Лінда Кантелло.

В 90-ті Лінда була однією з перших візажистів, яка почала експериментувати з розтушуванням тіней різних відтінків: від щільного і насиченого біля вій до натурального нюдового,

– додає Анастасія Кирилова.

Аби повторити сучасний модний макіяж очей з димчатим ефектом, можна використовувати не лише класичні чорні, коричневі чи сірі відтінки, але й яскраві тіні для повік, неонові сині чи мідні. Також повіки зручніше малювати рідкими тінями, але звичайний сухий пігмент і олівець також підійдуть.



Макіяж смокі-айс / Фото з інстаграму Хунг Ванго

Нанесіть акуратно рідкі тіні на повіки. Для цього прикладіть плоским боком аплікатор максимально близько до лінії росту вій, зробіть широкий мазок, а межі кольору ретельно розтушуйте подушечками пальців чи пухнастим пензлем. Якщо ви прагнете в результаті отримати більш м’який акварельний ефект, то одного шару тіней буде достатньо. Аби колір був глибоким – наносіть декілька шарів. У випадку, коли ви розмастили продукт, то скорегувати недоліки можна за допомогою консилера. Для додаткової ефектності погляду нафарбуйте вії тушшю для об’єму.



Поради для створення сексуального макіяжу / Фото з інстаграму @kubranurmakeup

Міжнародна візажистка Лінда Кантелло ділиться власним улюбленим способом створення макіяжу smokey eyes: "Нанесіть чорний олівець для очей щільно по лінії росту верхніх і нижніх вій. Відтінок олівця можу бути будь-яким, не обмежуйтеся лиши класичним чорним. Не намагайтеся намалювати лінію ідеально, головне – рівномірно заповнити простір між віями, щоб не залишалося не промальованих проміжків. Розтушуйте олівець в напрямі до скроней, надаючи оку витягнуту, котячу форму".