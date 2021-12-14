Макіяж із кристалами: яким буде головний б'юті-тренд 2022 року

Кришталевий мейк-ап різко став популярним та призвів до чималих змін в індустрії краси. Кристали для обличчя селебріті демонструють на червоних доріжках, а трендсеттери – у соціальних мережах.

Макіяж зі сяйливими і розкішними кристалами біля очей також слугує ідеальною ідеєю для святкового б'юті-образу на Новий рік. Різні інтерпретації тренду можна побачити в пінтересті, інстаграмі, а також на світлинах зі світських заходів і модних показів.

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Кришталевий макіяж – головний тренд 2022

Нова тенденція у мейк-апі одразу завоювала прихильність знаменитих красунь. Їхнє захоплення ефектним б'юті-акцентом візажисти пояснюють доволі просто: за останні 2 роки, протягом яких ми, як правило, сиділи вдома, всі засумували за святом і блиском.

Кришталевий макіяж вже встигли спробувати Аманда Горман, Еддісон Рей, Джулія Гарнер та інші. Завдяки тому, що дівчата є представницями абсолютно різних типів зовнішності, вони довели: блискучий і сексуальний макіяж личить усім без винятку.

Аби навчитися самостійно відтворювати трендовий мейк-ап, можна скористатися туторіалами візажистів або б'юті-блогерів. Проте у будь-якому випадку доведеться помилятися, тренуватися, аби навчитися викладати кристали і стрази на обличчі красиво та стійко. Для початку можна обмежуватися кількома камінцями або зімітувати дорогоцінне сяйво за допомогою гліттеру – ефект буде не менш яскравим.

Такий мейк-ап стане чудовим доповненням образу на вечірку чи побачення. Особливо актуальною тенденція буде перед Новим роком. Щоб бути зіркою будь-якого свята, візьміть до уваги новий б'юті-тренд.

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Аманда Горман із блискучим макіяжем / Фото з інстаграму @joannasimkin



Кристали на обличчі Еддісон Рей / Фото Getty Images



Мінімалістичний макіяж зі стразами / Фото з інстаграму @showmemakeup