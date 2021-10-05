Паризький тиждень моди поставив фінальну крапку в показах колекцій сезону весна-літо 2022. Вже через півроку можна буде повторювати яскраві й оригінальні б’юті-тренди, які візажисти продемонстрували на моделях для модних шоу.
Ще про красу Тріумфально повернулися в моду: 10 популярних б'юті-тредів із 1990-х – неймовірні фото
Навесні та влітку наступного року вас очікують як стримані мінімалістичні акценти в макіяжі і зачісках, так і епатажні експерименти. Наприклад, прихильницям гламуру буде до вподоби тренд на золоті, пурпурні й теракотові відтінки в мейк-апі. Також чимало тенденцій можна буде повторити за допомогою чорної підводки: подвійні стрілки, доповнити бронзовий макіяж очей чи просто провести лайнером під очима, як це зробили візажисти Courreges.
Серед найяскравіших б'юті-трендів варто відзначити тіні кольору фуксії (або маджента) на повіках. Не дивлячись на те, що він був популярним у сезоні весна – літо 2019, глядачі шоу Weinsanto першими зраділи з нагоди повернення в моду такого яскравого акценту на обличчі. Цікаво, що візажистка бренду Дайна Даггер додала косметику кольору фуксії ще на щоки моделей і поєднала їх зі зухвалою чорною помадою.
До оригінального б'юті-трюку з минулого також вдалися майстри макіяжу Acne Studios. Раніше на подіумах моделі з губами, покритими блискітками і стразами, були звичним ділом. Сміливе рішення у мейк-апі стане актуальним вже навесні 2022. Великі помаранчеві та сріблясті блискітки задають тон усьому образу і мають гармонійний вигляд у поєднанні з матовою шкірою і волоссям з ефектом "мокрої хімії".
Надихайтеся модною добіркою б'юті-образів з Тижня моди в Парижі.
Тренди в макіяжі та зачісках весни – літа 2022
Dior: подвійні стрілки
Трендові чорні стрілки / Фото з інстаграму Dior
Saint Laurent: червоні губи
Яскрава помада для губ / Фото з інстаграму YSL
Victoria / Tomas: теракотові тіні на повіках
Макіяж у модних тонах / Фото з інстаграму @photo.zvzd
Weinsanto: колір фуксії, щоб підкреслити погляд
Сміливий акцент / Фото з інстаграму @honest_ujoy
Acne Studios: гліттер на губах
Повернення б'юті-тренду з минулого / Фото з інстаграму Vogue
Chloe: неонові стрілки й ефект мокрого волосся
Кольорові стрілки личать всім / Фото з інстаграму @photo.zvzd
Balmain: макіяж у бронзових відтінках
Красивий мейк-ап / Фото з інстаграму Balmain
Courreges: нетипова лінія лайнером під очима
Лайнер під очима / Фото з інстаграму @monatougaardfans
Kenneth Ize: вся увага на золото
Золоті стрілки / Фото з інстаграму @photo.zvzd
Coperni: нюдовий мейк-ап із цікавинкою
Джіджі Хадід з романтичним макіяжем / Фото з інстаграму @photo.zvzd
Koche: гострі стрілки і висока зачіска
Тепер модно збирати волосся на маківці / Фото з інстаграму Koche