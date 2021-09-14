Малюйте вуха: новий тренд у макіяжі від Collina Strada, якого ніхто не очікував

На Тижні моди у Нью-Йорку сезону весна – літо 2022 бренди представили свої колекції. Американський бренд Collina Strada вразив шанувальників не лише оригінальним вбранням, але й незвичним макіяжем моделей. Візажисти зробили яскравий акцент не на очах чи губах дівчат, а на вухах.

Експерти в індустрії краси та моди переконані, що мейк-ап вух стане трендовим у наступному сезоні. Адже це щось абсолютно нове.

Більше про красу: Надихалися образами кіногероїв: найкращі зачіски та макіяж на Met Gala – розкішні фото

Макіяж вух – новий б'юті-тренд

Pantone вже представив палітру головних кольорів майбутнього сезону, а відомі моделі показали модні зачіски у макіяж, які будуть популярними наступного року. Зокрема, американський бренд Collina Strada захопив колекцією та зовнішнім виглядом моделей. Показ пройшов на даху нью-йоркського хмарочоса. Подіум доповнювали прикраси у вигляді капусти, моркви та інших овочів. Адже дизайнер присвятив колекцію природі.



Показ Collina Strada / Фото з інстаграму бренда

Мейк-ап, який красувався на моделях, був натхненний спекотним літнім днем у казковому саду. Додамо, що над б'юті-образами працювала візажистка Еллі Сміт.

Майстриня макіяжу започаткувала абсолютно новий тренд в індустрії краси – вона посипала вуха моделей і їхні кінчики пальців райдужними блискітками і пігментами. Для цього Еллі використовувала декоративну косметику зеленого, золотого, помаранчевого, жовтого і синього кольорів. Метою оригінального мейк-апу було досягнення ефекту казкового ельфійського пилу й абстрактного експресіонізму.



Макіяж вух – це новинка / Фото з інстаграму Еллі Сміт

Аби отримати бажаний результат, зіркова візажистка поєднала пігменти M.A.C і тіні для повік з кремовою основою. Суміш вона наносила на мочки та контури вух.



Косметика на вухах може виглядати ефектно / Фото з інстаграму Еллі Сміт



Трендове рішення у мейк-апі / Фото з інстаграму M.A.C

Макіяж вух – це щось революційне, адже зазвичай вуха прикрашають лише сережками чи кафами. Не дивлячись на це, дизайнерам важливо, аби образи їхніх моделей завжди були новими і незвичними. Тому вони не обмежують фантазію та знаходять креативні рішення. Візажисти прогнозують, що такий б'юті-тренд захочуть повторити лише сміливі красуні. Буде весело та несподівано, якщо мейк-ап вух стане новою класикою.