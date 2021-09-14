Красьте уши: новый тренд в макияже от Collina Strada, которого никто не ожидал

На Неделе моды в Нью-Йорке сезона весна – лето 2022 бренды представили свои коллекции. Американский бренд Collina Strada поразил поклонников не только оригинальным нарядом, но и необычным макияжем моделей. Визажисты сделали яркий акцент не на глазах или губах девушек, а на ушах.

Эксперты в индустрии красоты и моды убеждены, что мейк-ап ушей станет трендовым в следующем сезоне. Ведь это что-то совершенно новое.

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Макияж ушей – новый бьюти-тренд

Pantone уже представил палитру основных цветов предстоящего сезона, а известные модели показали модные прически и макияж, которые будут популярными в следующем году. В частности, американский бренд Collina Strada очаровал коллекцией и внешним видом моделей. Показ прошел на крыше нью-йоркского небоскреба. Подиум дополняли украшения в виде капусты, моркови и других овощей. Ведь дизайнер посвятил коллекцию природе.



Показ Collina Strada / Фото с инстаграма бренда

Мейк-ап, который красовался на моделях, был вдохновлен жарким летним днем ​​в сказочном саду. Добавим, что над бьюти-образами работала визажист Элли Смит.

Мастер макияжа начала совершенно новый тренд в индустрии красоты – она ​​посыпала уши моделей и их кончики пальцев радужными блестками и пигментами. Для этого Элли использовала декоративную косметику зеленого, золотого, оранжевого, желтого и синего цветов. Целью оригинального мейк-апа было достижение эффекта сказочной эльфийской пыли и абстрактного экспрессионизма.



Макияж ушей – это новинка / Фото с инстаграма Элли Смит

Чтобы получить желаемый результат, звездная визажист соединила пигменты M.A.C и тени для век с кремовой основой. Смесь она наносила на мочки и контуры ушей.



Косметика на ушах может выглядеть эффектно / Фото с инстаграма Элли Смит



Трендовое решение в мейк-апе / Фото с инстаграма M.A.C

Макияж ушей – это нечто революционное, ведь обычно уши украшают только серьгами или кафами. Несмотря на это, дизайнерам важно, чтобы образы их моделей всегда были новыми и необычными. Поэтому они не ограничивают фантазию и находят креативные решения. Визажисты прогнозируют, что такой бьюти-тренд захотят повторить только смелые красавицы. Будет весело и неожиданно, если мейк-ап ушей станет новой классикой.