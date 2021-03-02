Манікюр на 8 березня: яскраві ідеї від зірок

21:52

Коли наступила весна, знаменитості почали змінювати свої нейтральні та темні нейл-дизайни на яскравий і трендовий манікюр. Наприклад, Леся Нікітюк зробила райдужний френч, а Кайлі Дженнер – ефектний арт. Схожі зіркові ідеї для манікюру можуть стати вдалим вибором на 8 березня.