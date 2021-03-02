Манікюр на 8 березня: яскраві ідеї від зірок

Джерело:24 канал
Коли наступила весна, знаменитості почали змінювати свої нейтральні та темні нейл-дизайни на яскравий і трендовий манікюр. Наприклад, Леся Нікітюк зробила райдужний френч, а Кайлі Дженнер – ефектний арт. Схожі зіркові ідеї для манікюру можуть стати вдалим вибором на 8 березня.
Манікюр на 8 березня необов’язково повинен бути у пастельних відтінках та з квіточками. Спробуйте щось нове для свого б’юті-образу, аби підняти собі настрій та мати стильний вигляд.
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