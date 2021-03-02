Манікюр на 8 березня: яскраві ідеї від зірок

2 березня 2021 , 21:52
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Джерело:

24 канал

Коли наступила весна, знаменитості почали змінювати свої нейтральні та темні нейл-дизайни на яскравий і трендовий манікюр. Наприклад, Леся Нікітюк зробила райдужний френч, а Кайлі Дженнер – ефектний арт. Схожі зіркові ідеї для манікюру можуть стати вдалим вибором на 8 березня.

Манікюр на 8 березня необов’язково повинен бути у пастельних відтінках та з квіточками. Спробуйте щось нове для свого б’юті-образу, аби підняти собі настрій та мати стильний вигляд.

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Ідеї для манікюру на 8 березня від знаменитостей

Яскравий кольоровий френч від Лесі Нікітюк

Чарівні малюнки на нігтях Кайлі Дженнер

Класичний мінімалізм від Насті Каменських

Спокусливий червоний, як у Наталі Могилевської

Комбінація 2 трендових кольорів від Бейонсе

Неонове покриття для сміливих на прикладі стилю Біллі Айліш та Анни Трінчер

Квітковий нейл-дизайн на 8 березня від Дуа Ліпи

Ромашки на нігтях Гейлі Бібер

Креативний нейл-арт на прикладі Демі Ловато

Гарячий манікюр від MamaRika