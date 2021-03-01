Довгоочікувана весна є чудовою нагодою для створення нового модного манікюру. Існують такі нейл-дизайни, які завжди будуть актуальними у цю романтичну і квітучу пору року. Майстри манікюру рекомендують використовувати для весняного покриття нігтів пастельні чи напівпрозорі відтінки, а від складного нейл-арту краще відмовитися.