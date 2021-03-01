Багато рожевого і ніжного: 10 ідей для весняного манікюру, які захочеться повторити
Довгоочікувана весна є чудовою нагодою для створення нового модного манікюру. Існують такі нейл-дизайни, які завжди будуть актуальними у цю романтичну і квітучу пору року. Майстри манікюру рекомендують використовувати для весняного покриття нігтів пастельні чи напівпрозорі відтінки, а від складного нейл-арту краще відмовитися.
Джерело:Cosmopolitan
Аби додати стилю своєму образу та покращити свій настрій, достатньо лише зробити ніжний манікюр. Для цього варто обрати один з варіантів дизайну нігтів, який буде у тренді навесні 2021.
До теми: Манікюрний тренд весни 2021: неочікувано, але красиво
Ідеї для ніжного весняного манікюру
Омбре
Новий френч
Рожевий мармур
Райдужний манікюр
Крапок багато не буває
Кольоровий френч
Небесний відтінок
Квіткові мотиви
Класичний нюд
Яскрава геометрія
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