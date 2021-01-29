Сердечка, стріли Амура чи квіти любові: який манікюр зробити на День святого Валентина

29 січня 2021 , 18:59
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Манікюр зі сердечками, зображеннями Амура та його стріл чи мінімалістичний дизайн у символічних кольорах – це все доречно для Дня святого Валентина. Б’юті-образ для святкування не буде довершеним без ідеального манікюру. Для цього шукайте модні ідеї дизайну нігтів у нашому матеріалі.

Джерело: 24 канал

День святого Валентина є ще однією нагодою зізнатися у коханні своїй другій половинці чи піти на тематичну вечірку з друзями, підібравши для себе чарівний образ. Манікюр повинен відповідати тематиці свята любові. Тому для цього дня варто відтворити найбільш романтичні і стильні варіанти нейл-дизайну.

До теми: Манікюр за гороскопом: ідеї дизайну нігтів для кожного знаку зодіаку

Манікюр на День святого Валентина: сердечка, обручка, стріли та квіти любові

Любовне послання


Святковий манікюр / Фото з інстаграму @pippaspicerbeauty

Стильні сердечка для довгих нігтів


Манікюр зі сердечками / Фото з інстаграму @glamifield

Романтичний мінімалізм


Манікюр на День святого Валентина / Фото з інстаграму @aimeekylebeauty

У стилі карамельок


Манікюр для солодкоїжок / Фото з інстаграму @aimeekylebeauty

На обручку можна натякнути манікюром


Символічний манікюр / Фото з інстаграму @nailalamode

Пристрасний і стильний нейл-дизайн


Модний манікюр / Фото з інстаграму @nailalamode

Вдосконалений френч


Французький манікюр на День святого Валентина / Фото з інстаграму @mannequin.hands

Для красунь, яким подобається нейл-арт


Сміливий манікюр для всіх закоханих / Фото з інстаграму @mannequin.hands

Стріли Амура на ваших нігтях


Тематичний манікюр / Фото з інстаграму @cassmariebeauty

Квіти кохання


Ідея для святкового манікюру / Фото з інстаграму @betina_goldstein