Сердечка, стріли Амура чи квіти любові: який манікюр зробити на День святого Валентина

18:59

Манікюр зі сердечками, зображеннями Амура та його стріл чи мінімалістичний дизайн у символічних кольорах – це все доречно для Дня святого Валентина. Б’юті-образ для святкування не буде довершеним без ідеального манікюру. Для цього шукайте модні ідеї дизайну нігтів у нашому матеріалі.