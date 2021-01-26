Астрологія може допомогти навіть у виборі манікюру. Беручи до уваги свій знак зодіаку, люди обирають вид спорту, хобі, прикраси чи дієту. Красивий і стильний дизайн нігтів також можна зробити за гороскопом. Можливо, вам стануть у нагоді оригінальні ідеї.