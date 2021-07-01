Манікюр в пастельних тонах: 10 незвичних ідей для романтичних натур

1 липня 2021 , 17:48
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Джерело:

24 канал

Пастельні відтінки є трендом літнього сезону 2021. Майстри манікюру також підхопили тенденцію. Якщо ви не готові до надто яскравого покриття нігтів, але й втомилися від нудної класики, то пастельні тони для нейл-дизайну вам ідеально підійдуть. Найважче – це вибрати серед багатьох ефектних і модних ідей для манікюру лише одну.

Манікюр в пастельних відтінках стильно і незвично доповнюватиме ваш літній образ. Ви можете зупинитися як на однотонному покритті, так і спробувати різний арт на нігтях. Надихайтеся нижченаведеними ідеями.

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Ідеї для манікюру в пастельних тонах на літо 2021

Романтичні пастельні хвилі

Настрій цього літа – пухнасті хмарки на нігтях

Ніжна комбінація пастельних відтінків

Ефектні однотонні варіанти

Стильна клітинка

Красиве поєднання різнокольорових смужок

Вишуканий манікюр у різних відтінках

Пастельний френч

 

Автор: Лідія Цюпера