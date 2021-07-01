Манікюр в пастельних тонах: 10 незвичних ідей для романтичних натур

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Пастельні відтінки є трендом літнього сезону 2021. Майстри манікюру також підхопили тенденцію. Якщо ви не готові до надто яскравого покриття нігтів, але й втомилися від нудної класики, то пастельні тони для нейл-дизайну вам ідеально підійдуть. Найважче – це вибрати серед багатьох ефектних і модних ідей для манікюру лише одну.