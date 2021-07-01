Маникюр в пастельных тонах: 10 необычных идей для романтических натур

1 июля 2021 , 17:48
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Источник:

24 канал

Пастельные оттенки являются трендом летнего сезона 2021. Мастера маникюра также подхватили тенденцию. Если вы не готовы к слишком яркому покрытию ногтей, но и устали от скучной классики, то пастельные тона для нейл-дизайна вам идеально подойдут. Самое трудное – это выбрать среди многих эффектных и модных идей для маникюра только одну.

Маникюр в пастельных оттенках стильно и необычно будет дополнять ваш летний образ. Вы можете остановиться как на однотонном покрытии, так и попробовать разный арт на ногтях. Вдохновляйтесь нижеследующими идеями.

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Идеи для маникюра в пастельных тонах на лето 2021

Романтические пастельные волны

Настроение этого лета – пушистые облака на ногтях

Нежная комбинация пастельных оттенков

Эффектные однотонные варианты

Стильная клетка

Красивое сочетание разноцветных полосок

Изысканный маникюр в разных оттенках

Пастельный френч

 

Автор: Лідія Цюпера