Маникюр в пастельных тонах: 10 необычных идей для романтических натур
1 июля 2021 , 17:48Читати новину українською
Источник:24 канал
Пастельные оттенки являются трендом летнего сезона 2021. Мастера маникюра также подхватили тенденцию. Если вы не готовы к слишком яркому покрытию ногтей, но и устали от скучной классики, то пастельные тона для нейл-дизайна вам идеально подойдут. Самое трудное – это выбрать среди многих эффектных и модных идей для маникюра только одну.
Маникюр в пастельных оттенках стильно и необычно будет дополнять ваш летний образ. Вы можете остановиться как на однотонном покрытии, так и попробовать разный арт на ногтях. Вдохновляйтесь нижеследующими идеями.
К теме: Ромашка, зебра и не только: топ-5 модных принтов для маникюра 2021
Идеи для маникюра в пастельных тонах на лето 2021
Романтические пастельные волны
Настроение этого лета – пушистые облака на ногтях
Нежная комбинация пастельных оттенков
Эффектные однотонные варианты
Стильная клетка
Красивое сочетание разноцветных полосок
Изысканный маникюр в разных оттенках
Пастельный френч