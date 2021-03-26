Манікюр у синіх відтінках: яскравий тренд для тих, хто сумує за морем

Джерело:Vogue
За допомогою морських кольорів на нігтях можна згадати про свої найкращі канікули на узбережжі та почати планувати наступні. Синій манікюр – це ще один яскравий весняний тренд, який не лише підніме ваш настрій, але й додасть ефектності та стилю будь-якому образу.
Допоки погода не тішить теплом, а дістатися до морського бризу важко, то можна змінити свій звичний нейтральний манікюр на благородний синій відтінок, щоб хоч щось нагадувало про морські хвилі. Тому вам знадобляться модні ідеї для весняного нейл-арту у відповідних кольорах.
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