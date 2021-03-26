Манікюр у синіх відтінках: яскравий тренд для тих, хто сумує за морем

22:52

За допомогою морських кольорів на нігтях можна згадати про свої найкращі канікули на узбережжі та почати планувати наступні. Синій манікюр – це ще один яскравий весняний тренд, який не лише підніме ваш настрій, але й додасть ефектності та стилю будь-якому образу.