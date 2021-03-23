Антитрендовий манікюр може стати невдалим акцентом у вашому образі. Не завжди той нейл-дизайн, який здається красивим, може бути і модним водночас. Якщо у минулому році з моди вийшли розписні нігті та занадто строкате покриття, то у 2021 до антитрендів приєднаються стрази, вензелі у манікюрі і не тільки.

Важливо знати про останні б’юті-тренди якомога більше. А також слід відстежувати застарілі тенденції в індустрії краси, які швидко змінюються. Таким чином ви знатимете, який модний манікюр варто зробити собі наступного разу.

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Головні антитренди у манікюрі сезону весна-літо 2021

Вензель

Такий нейл-дизайн створюють за особливою технікою: спочатку наносять основне покриття, а потім іншим кольором лаку малюють цятки, вузлики та інші візерунки. У 2021 нейл-експерти вирішили, що цей манікюр варто перенести до антитрендів, бо даний стиль надає нігтям і рукам грубих форм, що зараз зовсім не актуально.

Місячний манікюр

Залишати прозорою частинку на початку нігтьової пластини чи замальовувати її іншим кольором, поєднуючи з однотонним покриттям, більше не модно. Такий манікюр більшість тредсеттерів вважають нудним. Натомість варто звернути увагу на більш креативні техніки для створення нейл-арту.

Нігті-пуанти

Раніше представники вітчизняного шоу-бізнесу були у захваті від нарощених нігтів у формі пуантів. Проте цей манікюр слід залишити у минулому та рухатися далі назустріч новим нейл-трендам. Адже нігті-пуанти у сезоні весна-літо 2021 матимуть вульгарний вигляд, особливо якщо прикрасити їх стразами і блискітками.

Максималізм

Зазвичай прихильниці яскравого і виразного манікюру вважають, що у манікюрі потрібно використати якомога більше малюнків, блискіток, кольорів, аби він був помітним і модним. Але у 2021 такий нейл-дизайн буде одним із антитрендових, а також показником несмаку.

Стрази

Не варто сподіватися, що за допомогою стаз на нігтях ви зможете підкреслити свою романтичну натуру. Такий трюк у манікюрі лише нагадає про 2000-ні і додасть образу сумнівної яскравості.

Павутинка

Коли варіант нейл-дизайну лише з’явився, то користувався популярністю. Проте тепер майстри манікюру одноголосно називають заплутані лінії на нігтьовій пластині неакуратними.

Довгі квадратні нігті

Довга квадратна форма нігтьової пластини швидко стала трендовою, і також стрімко втратила актуальність. Тепер таку довжину і форму вважають надто зухвалими і застарілими.

Об’ємний дизайн – "ліпка" на нігтях

В індустрії краси був період, коли акрилова ліпка в різних інтерпретаціях користувалася популярністю. Великі, яскраві та об’ємні квіти чи певні фігурки на нігтях додавали дорогого вигляду манікюру. Проте сучасний трендовий манікюр – це історія про мінімалізм, натуральність та акуратність.