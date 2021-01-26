Манікюр за гороскопом: ідеї дизайну нігтів для кожного знаку зодіаку

Астрологія може допомогти навіть у виборі манікюру. Беручи до уваги свій знак зодіаку, люди обирають вид спорту, хобі, прикраси чи дієту. Красивий і стильний дизайн нігтів також можна зробити за гороскопом. Можливо, вам стануть у нагоді оригінальні ідеї.
Джерело: Vogue
Якщо ви звикли довго думати над покриттям і малюнком на нігтях, то астрологія може прийти на допомогу. Спеціалісти визначили стиль манікюру для кожного знаку зодіаку.
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