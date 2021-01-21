Діловий манікюр необов’язково повинен бути нудним та антитрендовим. Звісно, не варто експериментувати з яскравим нейл-артом. Проте ви можете скористатися стильними ідеями дизайну нігтів, які одночасно є доречними для роботи та відповідають вимогам строгого дрес-коду.

Класичний діловий манікюр можна урізноманітнити багатьма способами: виділити безіменний палець гліттером чи блискучим лаком, обрати ніжні пастельні відтінки для різнокольорового покриття, зробити "місячний" дизайн чи навіть використати стримані стрази. Також важливо дізнатися про правила, яких варто дотримуватися, створюючи манікюр в офіс, пише Cosmopolitan.

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Діловий манікюр: правила та ідеї

Для ділового манікюру абсолютно недоречними є дуже довгі нігті чи нетрадиційна форма нігтьової пластини. Також уникайте масивних прикрас, які зараз часто використовують для доповнення нейл-дизайну.

Віддавайте перевагу нейтральним класичним відтінкам. Якщо ви навіть вирішите прикрасити манікюр цікавим стриманим артом, то на нейтральному покритті він виглядатиме строго і стильно.

Акуратність і охайність рук та нігтів насамперед. Адже це є одним із найголовніших принципів ділового стилю. Саме тому манікюр варто робити регулярно або обирати прозоре покриття, аби не було помітно відрослої нігтьової пластини.

Відмовтеся від жартівливих яскравих малюнків. Такий манікюр більше підійде для відпочинку.

Надихайтеся ідеями для манікюру в діловому стилі / Фото з інстаграму