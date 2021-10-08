Меган Маркл запускає власний б'юті-бренд, – ЗМІ

Колишня акторка, 40-річна Меган Маркл може скласти конкуренцію іншим зірковим брендам на ринку краси. ЗМІ припускають, що герцогиня Сассекська готує запуск власної косметичної лінії. Причиною для таких чуток стали повідомлення в медіа, що Меган зустрічалася з гуру б'юті-маркетингу Біллом Гуті.

Меган Маркл вже провела декілька зустрічей з Біллом Гуті і Грегом Ренкером – засновниками компанії Guthy-Renker. Принц Гаррі з дружиною навіть сфотографувалися в маєтку Білла.

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Меган Маркл може запустити б'юті-бренд

Білл Гуті є керівником Guthy-Renker, яка використовує прямий маркетинг, як Avon і Mary Kay. Саме ця каліфорнійська маркетингова компанія відповідала за запуск і розвиток відомих б'юті-марок JLo Beauty і Meaningful Beauty таких знаменитостей, як Дженніфер Лопес та Сінді Кроуфорд.

Меган Маркл ніколи не приховувала своєї любові до всього, що стосується догляду за шкірою та волоссям, створення макіяжу, та відверто зізнавалася у своїй цікавості до краси. ЗМІ переконані, що герцогиня піде слідом за іншими зірками й стане засновницею власного б'юті-бренда. Проте поки що невідомо, чим вона займатиметься – засобами для макіяжу, догляду за шкірою або волоссям.



Меган Маркл випускатиме косметику / Фото Vogue

Нагадаємо, що після відмови від офіційних обов'язків членів королівської сім'ї Меган Маркл може дозволити собі повторювати багато б'юті-трендів, які раніше їй заборонялися. Жінка тепер може сміливо з'являтися на публіці без макіяжу, фарбувати волосся хоч у всі кольори райдуги, користуватися рум'янами (адже королівські правила виключають всі можливі яскраві акценти), носити різні аксесуари на волоссі, а не лише дамські капелюшки, а також Меган може експериментувати з макіяжем очей: смокі-айс, барвисті підводки, накладні вії – все, що завгодно.

Додамо, що герцоги Сассекські ведуть активну діяльність останнім часом. Пара уклала з Netflix контракт, сума якого оцінюється в 100 мільйонів доларів. У межах проєкту буде показано документальний серіал "Серце нескорених", що розповідає про спортсменів з інвалідністю, які планують взяти участь в Invictus Games у Гаазі наступного року. Стримінговий сервіс Spotify також уклав контракт із зірковою парою: на його базі виходитимуть подкасти з герцогами Сассекськими. У червні вийшла книга Меган Маркл "Лавка", що стала бестселером за версією New York Times. Також Меган озвучуватиме персонажів у мультфільмах Disney.