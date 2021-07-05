У хвилястих пасмах Меган Маркл є щось недбале та демократичне. Саме завдяки такому легкому стилю і невимушеності публіка і полюбила відому красуню.
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Як зробити укладку в стилі Меган Маркл
- Важливо зрозуміти, що ідеально закручені локони вийдуть лише на довгому волоссі. Довжина повинна дозволяти вам обкрутити кожне пасмо кругом щипців мінімум двічі.
- Власницям пористого або трішки хвилястого волосся доведеться спочатку надати йому гладкості, а потім використовувати щипці для створення кучерів. Таким чином ви отримаєте ефект максимально відполірованих локонів.
- Щоб отримати гладкі та шовковисті хвилі, робіть укладку лише на свіжовимитому волоссі. Якщо ваше волосся швидко втрачає свіжість, то заздалегідь нанесіть на корені сухий шампунь.
- На вологі корені необхідно нанести піну для об'єму шевелюри. Лише після цього кроку слід переходити до створення укладки.
- Після того, як ви створите потрібний об'єм і текстуру на волосся, не забудьте розподілити по локонах лак для фіксації. Таким чином зачіска буде стійкою і надовго збереже пружність кучерів.