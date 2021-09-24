Мексиканський репер імплантував у голову золоті ланцюги: фото

На що лише не йдуть зірки заради епатажу та хайпу. Мексиканський виконавець Ден Сур ще у квітні 2021 року зробив імплантацію золотого "волосся". Зараз 23-річний хлопець став дуже популярним і за ним стежить 2 мільйони користувачів у ТікТоці.

Ден Сур став першим у світі репером, який зважився на таку незвичайну та складну операцію. У шкірі його голови є безліч гачків, за які кріпляться золоті ланцюги. Хлопець зізнається, що хотів відрізнятись від інших.

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Ден Сур зробив собі золоте "волосся" / Фотопорівняння, фото з інстаграму репера

У мою голову вживили щось на зразок одного гака, до якого кріпляться по всьому черепу маленькі гачки. Це моє золоте "волосся". Я – перший репер в історії людства, якому імплантували золоте "волосся"... Сьогодні будь-хто може пофарбувати його, а мені хотілося зробити щось особливе. Сподіваюся, ніхто не стане за мною повторювати,

– розповідав у відео репер.

Такий сміливий та доволі небезпечний вчинок прославив Дена на весь світ – кількість підписників у його ТікТок-профілі (@dansurtiktok) зросла із 12 тисяч підписників до 2,2 мільйонів. А кожне його нове відео збирає близька мільйона переглядів.

Ден Сур також не боїться епатувати в інстаграмі, щоразу публікуючи фото своєї "зачіски". Нещодавно він також почав одягати золоті капи на зуби.



Ден Сур / Фото з інстаграму репера