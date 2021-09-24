Мексиканский рэпер вживил в голову золотые цепи: фото

На что только не идут звезды ради эпатажа и хайпа. Мексиканский исполнитель Дэн Сур еще в апреле 2021 года сделал имплантацию золотых "волос". Сейчас 23-летний парень стал очень популярным и за ним следит 2 миллиона пользователей в ТикТоке.

Дэн Сур стал первым в мире рэпером, который решился на такую необычную и сложную операцию. В коже его головы есть множество крючков, за которые крепятся золотые цепи. Парень признается, что хотел отличаться от других.

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Дэн Сур сделал себе золотые "волосы" / Фотосравнение, фото с инстаграма рэпера

В мою голову вживили что-то вроде одного крюка, к которому крепятся по всему черепу маленькие крючки. Это мои золотые "волосы". Я – первый рэпер в истории человечества, которому имплантировали золотые "волосы"... Сегодня любой может покрасить их, а мне хотелось сделать что-то особенное. Надеюсь, никто не станет за мной повторять,

– рассказывал в видео рэпер.

Такой смелый и довольно опасный поступок прославил Дэна на весь мир – количество подписчиков в его ТикТок-профиле (@dansurtiktok) выросло с 12 тысяч подписчиков до 2,2 миллионов. А каждое его новое видео собирает около миллиона просмотров.

Дэн Сур также не боится эпатировать в инстаграме, каждый раз публикуя фото своей "прически". Недавно он также начал надевать золотые капы на зубы.



Ден Сур / Фото с инстаграма рэпера