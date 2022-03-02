Міланські б'юті-тренди, які надихають на експерименти: ефектні фото

Незважаючи на бурхливі події у світі, Тиждень моди в Мілані продовжується. Тому відомо, якими будуть головні б'юті-тренди 2022. Серед них: темні губи, чорні очі, сюрреалістичне сяйво на шкірі та інші.

У цьому сезоні в макіяжі та зачісках переважатиме темний і загадковий настрій. Зокрема, варто спробувати зачіску з ефектом вологого волосся та чорні стрілки навколо очей.

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Найкращі тенденції краси з Тижня моди в Мілані

Вологе волосся

Зачіска з ефектом вологого волосся є доволі радикальним рішенням. Способів носити її існує чимало. Наприклад, hair-стиліст Fendi Гвідо зволожив волосся дівчатам, створивши образ, ніби вони щойно вийшли з душу. На створення нової б'юті-тенденції майстра зі зачісок надихнула епоха Y2K. Тим часом вологе волосся моделей Jil Sander вражало блиском і використанням лаку, а Prada – футуристичними елементами.



Фактурна зачіска / Фото Getty Images

Металеві тіні

Макіяж очей металічними відтінками тіней має сучасний вигляд. Також можна використовувати акценти зі зеленої чи сріблястої фольги, як це зробив Томас де Клюйвер для показу Gucci. Такий мейк-ап не варто доповнювати чимось зайвим. Додамо, що моделі Ambush з'явилися на подіумі з металевими тінями сріблястих, помаранчевих і фіолетових відтінків у внутрішніх кутиках очей, створився футуристичні образи.



Акцент на очі / Фото Getty Images

Темні губи

Губи можна виділити не лише за допомогою червоного кольору. Томас де Клюйвер у макіяжі моделей Gucci зробив ставку на виразні темно-сині губи, а Ядім для Ambush додав показу готичної енергії чорною помадою.



Нестандартний колір помади / Фото Getty Images

Повернення чорних очей

Можливо, Мет МакГрат надихнув фірмовий макіяж Джулії Фокс. Візажистка вибілила брови моделей для інопланетного вигляду, а навколо очей ефектно розтушувала чорні тіні. Якщо ви не готові до таких експериментів, то варто намалювати котячі стрілки з подовженим "хвостиком".



Нестандартний макіяж / Фото Getty Images

Оксамитова шкіра

Враховуючи всі готичні моменти, незвичайним трендом стало майже сюрреалістичне сяйво на вилицях і над губами, яке Пет МакГрат створила хайлайтером. Тим часом у Bottega, Ports 1961 і Roberto Cavalli Дайан Кендал освіжила шкіру обличчя, зробивши її схожою на оксамит.



Сяйлива шкіра / Фото Getty Images