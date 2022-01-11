Нижня котяча стрілка або стрілка "навпаки" є б'юті-трюком, до якого візажисти часто вдаються в мейк-апі акторок, співачок і топмоделей, адже з часом класика вдосконалюється. У 2022 "зворотні" стрілки стануть одним із головних трендів в індустрії краси.

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Стрілки на нижніх повіках: легкий макіяж, з якого варто почати 2022

Американський візажист Спенсер став одним із перших, хто спробував намалювати "зворотні" стрілки. Його туторіал зі створення модного макіяжу одразу став вірусним, тому через декілька місяців модниці та трендсеттери зі всього світу повторювати модний б'юті-трюк.

Також яскравий акцент сподобався візажистам на показах Тижня моди. Моделі ходили по подіумі з ефектними чорними, синіми, зеленими, червоними "зворотними" кошачими стрілками з різними поєднаннями.

Як намалювати стрілки на нижніх повіках

Насамперед виберіть текстуру, з якою будете працювати: підводка, олівець, тіні чи навіть матова помада. Візьміть скошений пензель, наберіть трішки подами й акуратно проведіть лінію по нижній повіці.

Б'юті-лайфхак: чим яскравіша помада, тим виразнішим буде погляд.

Контур стрілок можна зробити не надто чітким за допомогою тіней. Також тінями варто малювати стрілки на нижніх повіках, допоки ви "не наб'єте" руку. Зручніше буде працювати з кремовими продуктами. Подбайте, щоб тіні мали високо пігментовану текстуру. Адже у протилежному випадку стрілки виглядатимуть блідими, а тіні буде важче наносити.

Якщо ви прихильниця сяйливих макіяжів, то використовуйте глітер. Зокрема, він буде доречним для святкової вечірки. Додамо, що, використовуючи стрази, дуже швидко можна викласти нижні стрілки. Все, що потрібно – грамотно розкласти стрази на повіках.



Модний макіяж / Фото з інстаграму Dior



Як створити ефектні стрілки / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Слід згадати і про головну перевагу "зворотних" стрілок – універсальність. Така стрілка личить різним формі й типу очей, ідеально підійде для святкового і щоденного образу, її легко інтегрувати у будь-який макіяж.



Яскравий мейк-ап / Фото з інстаграму @ash_kholm