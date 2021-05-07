Модні помади: 5 відтінків, які варто спробувати якомога швидше

Через пандемію та постійне носіння захисної маски макіяж губ частково втратив свою актуальність. Проте це ще не означає, що потрібно повністю відмовлятися від помади. Натомість віддавайте перевагу матовим текстурам, протирайте помаду серветкою або користуйтеся олівцем. Адже у 2021 трендовими будуть такі відтінки помад, що перед ними неможливо встояти.

Цієї весни та влітку тренд на яскраві відтінки помад. За допомогою красивого і модного макіяжу губ можна додати своєму образу особливого шарму.

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5 трендових відтінків помади

Між рожевим і червоним: кавуновий фреш, щоб освіжити колір обличчя і додати образу грайливості

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Рум'яний персиковий для тих, хто втомився від рожево-червоної гами

Блідий ліловий сподобається прихильницям делікатного і природного мейк-апу