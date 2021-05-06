Раніше схожий відтінок для фарбування волосся був популярним ще у 1950-тих. Цього разу на тенденцію надихнули соціальні мережі.

До теми: Голлівудські платинові локони: як створювали зачіску Біллі Айліш для обкладинки Vogue

Все, що треба знати про головний відтінок волосся літа 2021

Адам Рід, представник L'Oreal Professionnel у Великобританії в галузі комунікацій, пояснює, що сонячний "блонд" – це сучасний, "сирий" відтінок білявих локонів.

На цей відтінок надихають соціальні мережі. Багато клієнтів шукають такий відтінок волосся, яким, не роздумуючи, можна ділитися в інстаграмі. Клієнти бажають бачити яскравий, світлий, глянсовий результат, що відображає світло, як скло на сонці – це ідеальний варіант літньої свіжості,

– додає hair-експерт.

Важливо бачити різницю між масляним, карамельним чи засмаглим та сонячним відтінками. Яскравим і вдалим прикладом фарбування у сонячний білявий є зачіска Біллі Айліш. Саме її платиновий "блонд" став дуже популярним у соцмережах. Допис з новим кольором волосся на сторінці співачки побив рейтинг в інстаграмі за кількістю та швидкістю вподобань. Нагадаємо, що зірка продемонструвала б'юті-перевтілення у березні цього року.

Адам Рід зазначає, що Майлі Сайрус і Кеті Перрі теж носять яскравий відтінок "блонда", свіжий і розкішний. Також важливо, що таке фарбування довго не втрачає свого першочергового вигляду. Щоб отримати саме такий відтінок, треба зважитися на чергове висвітлення, зокрема, коренів. Але такі експерименти краще не проводити в домашніх умовах.

Представник L'Oreal Professionnel у Великобританії зазначає, що варто підбирати той відтінок білявого, який пасуватиме вашому стилю і тону шкіри. "Перетворення на білявку – це серйозна справа, яку можна довірити лише професіоналу. Перед тим, як почати фарбування, слід детально проконсультуватися зі своїм майстром, приділяючи особливу увагу типу, довжині, стану волосся", – каже експерт. Власницям світлого волосся майстер легше зможе знайти ідеальний відтінок, а от темноволосим красуням, як Біллі Айліш, знадобиться більше роботи і догляду, щоб насамперед отримати бажаний відтінок, а потім зберегти свої пасма в хорошому стані.

Також варто звернути увагу на догляд за волоссям після шкідливого впливу освітлювача. Адам Рід рекомендує використовувати відновлювальні засоби для зміцнення локонів. Після відвідування салону він радить застосовувати незмивний бальзам, який запобігатиме змиванню кольору, відновлюватиме поверхню і зміцнюватиме кожну волосину. Ще слід надавати перевагу шампуням, які допомагають відновити зв'язки у волосинках, зберегти колір чистим і гладеньким. Додатково можна наносити спеціальний блиск для волосся.