Макіяж з червоною помадою буде головним б'юті-трендом літа 2021. Адже це класика, яка завжди в моді, як і маленька чорна сукня. Тому варто знайти свій ідеальний відтінок червоної помади і створити красивий мейк-ап, використовуючи поради Соні Плакидюк.

Знадобиться красуням: "Голе" обличчя, кольорові стрілки, червона помада: головні б'юті-тренди літа 2021

Як наносити червону помаду, щоб бути у тренді

Зо словами Соні Плакидюк, у червоних губах найважливіше – колір і форма контуру. Колись відома фотографиня не вміла красиво підкреслити форму губ і ходила з "бантиком", який візуально додавав їй віку.

Тепер я замальовую "пташку" посередині верхньої губи, і це дає відчуття "дитячого ротика",

– зазначає експертка модельного реаліті.

Fashion & celebrity-фотографиня радить користуватися м'яким олівцем, щоб не наробити помилок під час виділення контуру. Його потрібно наносити штрихами, аби отримати акуратний ефект. Також Соня каже, що варто експериментувати з різними видами помад, аби знайти ту, яка ідеально вам підійде.

Ви не зрозумієте, чи "ваша" це помада, поки не спробуєте і не походите з нею кілька годин. Я, наприклад, не можу користуватися блисками і нестійкими помадами через будову зубного ряду – все відразу друкується на передніх зубах,

– додає Соня Плакидюк.