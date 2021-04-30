Модно і по-молодіжному: 10 ідей для геометричного манікюру на весну 2021

Для тих, кому набридли однотонні покриття, романтичні квіточки та навіть абстрактні малюнки, існує стильна альтернатива – чіткі лінії на нігтях. Геометричні фігури у манікюрі стають настільки доречними і завжди модними, як червона помада в мейк-апі.

Геометричний нейл-арт вдало доповнить як повсякденний, так і святковий образ. Навесні 2021 потрібно робити ставну на яскраві кольори у манікюрі, аби отримати модний результат і підняти собі настрій водночас. Проте існує чимало гарних мінімалістичних ідей геометричного манікюру і у спокійних відтінках.

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10 стильних ідей геометричного нейл-арту на весну 2021

Нагадаємо, що у 2021 у манікюрі переважатимуть модні відтінки. За версією інститут кольору Pantone, це будуть золотисто-помаранчевий Marigold, небесний Cerulean, коричневий Rust, сонячно-жовтий Illuminating, глибоко-синій French Blue, зелений Green Ash, кораловий Burnt Coral та інші яскраві варіації. Щодо трендової форми нігтів, то варто вибирати таку, щоб вона мала гармонійний вигляд на ваших руках, була зручною та подобалася вам. Проте у 2021 найбільш трендовою назвали мигдалеподібну форму нігтьової пластини та скошений квадрат.