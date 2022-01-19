Молодий і талановитий: у Givenchy назвали нового креативного директора з питань макіяжу

У компанії Givenchy Parfums трапилися зміни. Тепер новим креативним директором бренду з питань макіяжу є британський візажист Том Волкер.

Том Волкер замінив Ніколя Деженн на посаді креативного директора з питань макіяжу Givenchy Parfums. Дізнайтеся більше про нове обличчя в індустрії краси.

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Givenchy назвали нового креативного директора з питань макіяжу

Том Волкер відповідатиме за розроблення нових лінійок макіяжу Givenchy та буде творчим керівником рекламних кампаній, пов'язаних з цими колекціями. Також чоловік стане офіційним представником Givenchy з питань макіяжу.

У Givenchy коментують: "Молодий талановитий візажист полонив Дім креативністю, харизмою і новаторським підходом до макіяжу, який поєднує в собі виразність і стриманість. Черпаючи натхнення в різних джерелах, включно з модою й архітектурою, він любить опрацьовувати контрасти, світлові ефекти та сміливі відтінки, вигідно окреслюючи красу жіночих і чоловічих облич".



Творіння Тома Волкера / Фото з інстаграму візажиста



Макіяж від Тома Волкера / Фото з інстаграму візажиста

Про Тома відомо те, що він народився на півночі Англії, навчався мистецтва макіяжу у Франції, встиг попрацювати з відомими міжнародними брендами у напрямі фешн і б'юті, створював мейк-ап моделям для зйомок італійського, британського і китайського Vogue, а також i-D, AnOther, W Magazine і Dazed and Confused. Волкер співпрацював з іменитими фотографами: Паоло Роверсі й Сольве Сандсбе до Річарда Бербріджа й Ніка Найта. Зокрема, клієнтками візажиста були Емма Вотсон, Клер Фой, FKA Twigs і Розалія.

Роман Спітцер, президент і генеральний директор Givenchy Parfums, каже, що особливий стиль Тома і його новаторський, природний підхід до макіяжу гармонійно вписуються в елегантний і сміливий всесвіт краси Дому Givenchy.

Прихильники продукції згаданої компанії нетерпляче очікують нових колекцій і засобів Givenchy, створених під керуванням Тома Волкера.