Молодой и талантливый: Givenchy назвали нового креативного директора по макияжу

В компании Givenchy Parfums произошли изменения. Теперь новым креативным директором бренда по макияжу является британский визажист Том Волкер.

Том Волкер заменил Николя Деженна в должности креативного директора по вопросам макияжа Givenchy Parfums. Узнайте больше о новом лице в индустрии красоты.

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Givenchy назвали нового креативного директора по макияжу

Том Волкер будет отвечать за разработку новых линеек макияжа Givenchy и станет творческим руководителем рекламных кампаний, связанных с этими коллекциями. Также мужчина станет официальным представителем Givenchy по вопросам макияжа.

В Givenchy комментируют: "Молодой талантливый визажист пленил Дом креативностью, харизмой и новаторским подходом к макияжу, который сочетает в себе выразительность и сдержанность. Черпая вдохновение в разных источниках, включая моду и архитектуру, он любит прорабатывать контрасты, световые эффекты и смелые оттенки, выгодно очерчивая красоту женских и мужских лиц. Создатель незабываемых острых образов, он также является страстным поклонником инноваций в области макияжа и охотно заботится о всех технологических аспектах его разработки".

Творение Тома Волкера / Фото из инстаграма визажиста

Макияж от Тома Уолкера / Фото с инстаграма визажиста

О Томе известно, что он родился на севере Англии, учился искусству макияжа во Франции, успел поработать с известными международными брендами в направлении фэшн и бьюти, создавал мейк-ап моделям для съемок итальянского, британского и китайского Vogue, а также iD, AnOther, W Magazine и Dazed and Confused. Волкер сотрудничал с именитыми фотографами: Паоло Роверси и Сольве Сандсбе к Ричарду Бербриджу и Нику Найту. В частности, клиентками визажиста были Эмма Уотсон, Клэр Фой, FKA Twigs и Розалия.

Роман Спитцер, президент и генеральный директор Givenchy Parfums, говорит, что особый стиль Тома и его новаторский, естественный подход к макияжу гармонично вписываются в элегантную и смелую вселенную красоты Дома Givenchy. Поклонники продукции упомянутой компании нетерпеливо ожидают новых коллекций и средств Givenchy, созданных под управлением Тома Волкера.